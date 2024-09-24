تعليق جديد من المالية النيابية عن رواتب الموظفين.. هل ستتأثر بالنفط؟

نيوز – محلي

علقت النيابية، على رواتب الموظفين بأسعار النفط العالمية.

وقالت رئيس اللجنة اخلاص الدليمي لـ نيوز، ان "رواتب الموظفين مؤمنة ولا توجد أي مشكلة فيها، والدولة العراقية ملزمة بدفع الرواتب"، مبينة ان "العراق لم يفلس".

وأضافت ان "هناك قلق بسبب انخفاض اسعار النفط، الا ان هذه الأسعار لم تنخفض بمستوى الخطر أي لم تتجاوز السعر الموجود في الموازنة"، مشيرة الى ان "هناك مؤشرات تنذر بانه سيكون هناك انخفاض بأسعار النفط".

وأكدت ان "اللجنة المالية ارتات مع الحكومة الحالية ووزارة التخطيط الى إيجاد حل من خلال استضافتنا لوزارة التخطيط والوزارات الأخرى والهيئات المستقلة لتعظيم الإيرادات غير النفطية في الدولة"، لافتة الى ان "هناك من الحلول تتعلق بالتشريعات السابقة ومدى تاثيرها على الوضع ومنها يتعلق بالامور السياسية والفنية والقطاع الخاص".

وذكرت "سيكون لدينا القادم مع لمعالجة المشاكل لردم الفجوى الاقتصادية اذا ما حدثت".