التربية توجه بإطلاق 2500 درجة وظيفية في هذه المحافظة

نيوز – محليات



وجهت وزارة التربية، الأربعاء، بإطلاق 2500 درجة وظيفية في محافظة ذي قار، عازية ذلك الى "سد النقص" في الكوادر.

وقال وزير التربية في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزير وصل الى محافظة ووجه مديرية التربية بإطلاق التعاقد مع 2500 درجة وظيفية".



وأضافت المكتب، أن "هذا القرار يأتي لسد الشاغر في المحافظة وتوزيعها على المدارس بصورة عاجلة".



وقال وزير التربية في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزير وصل الى محافظة ووجه مديرية التربية بإطلاق التعاقد مع 2500 درجة وظيفية".وأضافت المكتب، أن "هذا القرار يأتي لسد الشاغر في المحافظة وتوزيعها على المدارس بصورة عاجلة".