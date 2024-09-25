جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وأوضح الاعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته اثنين واربعين الف وتسعين حبة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ٢٨/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".