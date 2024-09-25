أساتذة وموظفي جامعة القادسية ينظمون وقفة احتجاجية.. هذه مطالبهم (صور)

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من موظفي الكوادر التعليمية في الجامعة خرجوا بتظاهرة غاضبة في الشارع العام، للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية لهم أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.وأضاف المراسل، أن "الكثير من الموظفين في الجامعة يمتلكون تتجاوز 35 عاما ولم يتم منحهم حتى الاراضي السكنية في المحافظة".من جهته، قال الدكتور صلاح حاتم وهو أحد أساتذة جامعة إن "الكثير من الكوادر التعليمية والتدريسية من النساء والرجال في الجامعة، ساكني الإيجارات ولم تتوفر لهم حياة كريمة تليق في مستواهم العلمي".