بينها تسهيل التواصل بين المواطن والقضاء.. تفعيل الخدمات الإلكترونية في المحاكم

وأوضح المجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود الحثيثة لرقمنة الاجراءات القضائية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث شمل التحول الرقمي العديد من المميزات منها، تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات القضائية- الاستغناء عن السجلات الورقية ما يسهم في الحد من استهلاك الورق وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الوقت والجهد - تمكين الوصول السريع والأمن إلى البيانات والمعلومات مع ضمان الخصوصية والشفافية والمصداقية في جميع إجراءات التقاضي والمعاملات القضائية - تقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة".ولفت المجلس الى ان "عدة ورش تدريبية نظمت من قبل التكنولوجيا بالتعاون مع التطوير القضائي، للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية بخصوص نظامي القسامات والحجج الشرعية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وبالتالي رفع مستوى الخدمات القضائية المقدمة".