توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الإعدادي "الدور الثاني"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السيد، إنه تم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة السادس الإعدادي بدوره الثاني للعام الدراسي (2023 ــ 2024)، بينما بدأت حاليا عملية تدقيق الدفاتر الامتحانية، ومن المؤمل اكتمالها بشكل تام مع نهاية الحالي.وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي فور الانتهاء من عملية التدقيق بشكل مباشر، ومن خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حصرا، لافتا إلى وجود متابعة مكثفة من قبل للامتحانات ووزير التربية، من أجل إكمالها بشفافية للإعلان عنها رسميا.في سياق ذي صلة، أعلن السيد أنه تم فتح باب الاعتراضات على نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 ــ 2024، وبنفس الآلية المعتمدة كل سنة، مؤكدا أن الاعتراضات تستمر لمدة 15 يوما بعد موعد إعلان النتائج رسميا، وستكون عن طريق المدارس حصرا، ومقابل رسوم بسيطة، وتتم متابعتها بالتنسيق بين الإدارة المدرسية والمديرية العامة للتقويم والامتحانات.