محام يُقتل بالرصاص امام محكمة في النجف

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بأطلاق النار على محامي امام محكمة ناحية الحيدرية".وأضاف، ان "الاطلاقات النارية التي اطلقها المسلحين أدت الى اغتيال المحامي".