تشييع العراقي "ذوالفقار الجبوري" الذي استشهد بقصف صهيوني بلبنان (صور)

نيوز – محليات



شيعت في بيروت، الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر 2024، الشهيد ذوالفقار ضرغام الذي استشهد جراء قصف الكيان الاسرائيلي للنبطية، إلى مثواه الأخير في العراق.



وشهد التشييع حضور عراقي ولبناني رسمي تتقدمهم القائم بالأعمال المؤقت للسفارة ندى مجول وموظفي السفارة ومن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد (أمين سلام) ووزير العمل (مصطفى بيرم) والنائب في (قبلان قبلان). كما حمل المشيعين جثمانه الملفوف بالعلم على الأكتاف.

يشار الى ان الشهيد ذوالفقار ضرغام من مواليد 2003 مقيم في النبطية مع اهله وتم التشييع بحضور والده ووالدته وأخيه وأخته. كما نقل الشهيد من الى المطار ثم الى العاصمة العراقية بغداد.