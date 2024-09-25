نشرة السومرية.. قانون الأحوال والعملية الأمنية في بيجي وعمليات حزب الله واحداث المنطقة

# الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية موقعا شهداء وجرحى.. وحزب يستهدف مقرا للموساد في تل ابيب# الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان.. ورؤساء وقادة الدول يطالبون بموقف حازم ضد اسرائيل# تؤكد استمرار المناقشات لمعاجلة الثغرات في قانون الاحوال، وترجح إدخال إضافات على العفو العام# انطلاق عملية أمنية واسعة شرقي قضاء .. وقصف جوي يستهدف وكرا للدواعش بوادي زغيتون في كركوك