أولياء أمور طلبة مرضى يناشدون التربية بإعادة الانتساب خشية تعرضهم لانتكاسات صحية

وأكد أولياء الأمور أهمية إعادة الانتساب مراعاة لظروف التلاميذ والطلبة "المرضى والحالات الخاصة"، لافتين إلى أنهم يمرون بـ"مأزق" ويخشون على أولادهم ولا يوجد حل لوضعهم مع صمت حيال هذا الأمر.ودعوا إلى "إعادة الانتساب واتخاذ قرار واضح وتعليمات تجنبهم الوقوع في من أمرهم والخوض في المراجعات مجدداً كما هو الحال في كل عام".وناشدوا وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة بضرورة "الثبات على قرارات محددة حرصا على أولادهم بالذات المرضى منهم".ولفت أولياء الأمور المناشدون، أن "أبنائهم عرضة للخطر في ظل الظروف الاعتيادية، وبحاجة إلى رعاية تحافظ على حياتهم".واوضحوا، أن "حالات المناشدين تتعدد بين والأمراض السرطانية والمزمنة، خاصة أن أغلب هذا النوع من المرضى مجبرون على برامج علاجية صارمة تتطلب حذرا بالغاً من التقاط أية عدوى قد تعقد الحالة وتهدد حياة المريض".