التربية تعلن التصويت على نظام الانتساب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "صوتت وزارة التربية/ هيأة الرأي على إعادة العمل بنظام الانتساب للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ دعما للطلبة واسنادا للعوائل التي تعاني من الحالات الحرجة، فيما حددت التعليم العام والأهلي والاجنبي ضوابط التقديم مع استثناء تلاميذ الصفوف الأولية الثلاثة منه تلافيًا لفقدان مهارات التهجي والاملاء".وبينت، ان "الانتساب لهذا العام لا يخضع لاي قيد او شرط عدا إلغاء المنحة المالية من الطلبة المنتسبين كما سيؤدي التلاميذ والطلبة بالانتساب امتحان الفصل الأول امتحانا واحدا ونصف السنة والفصل الثاني امتحانا واحدا إضافة إلى امتحان نهاية العام لتقييم ادائهم العلمي، علما ان اخر موعد للتقديم هو يوم الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨".