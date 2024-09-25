مسؤول لبناني: حزب الله منفتح على أي تسوية بشأن لبنان وغزة

نيوز – دولي

كشف مسؤول لبناني، حزب منفتح على أي تسوية بشأن وغزة.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله ان "حزب منفتح على أي تسوية بشأن وغزة".

وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، الأربعاء، إن قوة حزب أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل، فيما أكد المجاهدين في سبيل بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه ومع ذلك هم منتصرون، وسيكون النهائي لجبهة المقاومة والحق.