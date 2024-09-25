توضيح رسمي بشأن سرقة 500 مليون من شركة صينية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تود ان توضح عمليات الموقف الرسمي بشأن خبر مفاده: "مسلحون مجهولون يسطون على احدى الشركات الاجنبية في ويسرقون منها نحو 500 مليون دينار وسيارة نوع كاديلاك وسلاح M4"، بالساعة 330 من يوم الاربعاء الموافق 25/9/2024/ استخبرنا من أحد المتعاونين بوجود حادث سرقة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الكرخ/الخامس في منطقة بجانب الكرخ".وأشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل من الاجهزة والوكالات الاستخبارية والانتقال الى محل الحادث وتبين حادث سرقة تحت تهديد السلاح لدار أحد المواطنين عمله (تاجر استثمار) يسكن العنوان اعلاه وسرقة مبلغ قدرهُ (350) مليون دينار عراقي مع سلاح مرخص نوع (ام فور) وعجلة نوع (كدلاك) ولديه خلافات مالية مع بعض التجار حسب ادعائه".وأضافت، انه "وبعد جمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة ومتابعة خط سير العجلة وتوسيع البحث تم ضبط العجلة في (مدينة الگيارة) وتسليمها الى صاحبها ولازال البحث على الجناة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".