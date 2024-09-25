برفقة جثمان شهيد عراقي.. وصول جرحى لبنانيين الى بغداد

وصل الى الدولي، مساء الأربعاء، عدد من الجرحى اللبنانيين مع مرافقيهم لتقديم العلاج لهم في مستشفيات العراق، برفقة جثمان شهيد عراقي.



وقال مراسل السومرية، إن 50 لبنانيا مصابا وصولوا قبل قليل الى الدولي للعلاج في المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء.

وأصاف أن جثمان الشهيد العراقي (ذو الفقار الجبوري) وصل مع المصابين، مشيرا الى أن الجبوري يعتبر اول شهيد عراقي في الاحداث الجارية في لبنان.