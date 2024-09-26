إعادة افتتاح جسر الجادرية المؤدي الى جانب الكرخ

نيوز – محليات



أعيد افتتاح الجادرية المؤدي الى انب من بغداد، الخميس، بعد انتهاء اعمال الصيانة.

وقالت العامة في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إنه "تم فتح الطريق أمام سير المركبات من لجسر الجادرية بعد إكمال أعمال الصيانة (القشط_الاكساء)".

وأعلنت في 7 أيلول 2024 أن قطع الجادرية وسط بغداد، سيكون للسير المتجه الى منطقة السيدية، فيما سيكون السير القادم من منطقة السيدية سيكون باتجاهين (ذهابا وإيابا)، عازية ذلك الى أغراض الصيانة لمدة 20 يوماً.