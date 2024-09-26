الاعدام لـ إرهابي فجر سيارة مفخخة في الحلة عام 2011

وأوضح الاعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي قام بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل مديرية نجدة في الحلة- شارع 40، والذي ادى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين الابرياء عام 2011 بدوافع ارهابية".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية / 1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".