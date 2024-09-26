القضاء يتبرع بعقارات المجلس الفائضة لبناء مصحات علاجية لمتعاطي المخدرات

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، "انطلاقا من اهتمام في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي أصبحت تشكل خطرا على أبناء المجتمع، قرر الاعلى التبرع بالعقارات الفائضة عن الحاجة وغير المستغلة المملوكة او المخصصة للمجلس الى الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والصحة لبناء مصحات علاجية لمعالجة متعاطي المخدرات".وأضاف المجلس، ان "هذه الخطوة تأتي بغية على هذه الظاهرة الخطرة"، داعيا المستثمرين والمتبرعين الى "بناء هذه المصحات بالتنسيق مع الجهات المختصة".