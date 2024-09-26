أحدهم تحدث عن شبهات فساد.. رسالة للسوداني من متظاهرين امام حقل الاحدب النفطي (فيديو)

ويقول أحد المتظاهرين في مقطع مصور، نناشد رئيس الوزراء شياع السوداني ووزير النفط للمطالبة بتوفير فرص العمل كوننا الاحق بها بسبب التضرر من الغازات المنبعثة من الحقل والتي تتسبب بأمراض سرطانية وتنفسية وتشوهات الأطفال، مبينا، نحن ليس مدفوعين ولا نطالب بمناقصات نحن نطالب بعمل فقط.كما كشف عن شبهات فساد تحدث في الملفات النفطية بالحقل النفطي، متوعدا الشركات الفاسدة باللجوء الى القضاء ومحكمة النزاهة.الفيديو ادناه:شهدت محافظة واسط، مساء الأربعاء، تظاهرة حاشدة أمام حقل الاحدب النفطي تطالب بتوفير فرص العمل كما موضح بالصور ادناه: