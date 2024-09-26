تحديد موعد إطلاق رواتب أكثر من مليون أسرة مشمولة بالرعاية

وقالت الموسوي، "كنا نأمل أن يتمَّ طرح الدفعة الأولى لشمول المسجّلين الجدد في الرعاية الاجتماعية، لكنَّ التخصيصات المالية في الموازنة لم تشملها"، داعية النواب إلى أن "يضع المبالغ المخصّصة لرواتب المسجلين حديثاً خلال عام 2024 للحماية ضمن جداول الموازنة حتى تطلق مطلع العام المقبل 2025"، منوهة بأنَّ "عددهم بلغ مليوناً و200 ألف أسرة موجودة في قاعدة البيانات".على صعيد آخر، أوضحت الموسوي أنَّ "وزارة العمل جادّة في منح الإجازات للشركات التي تقوم بإدخال العمالة بشكل رسمي"، مبيِّنة أنَّ "مجالس المحافظات والمحافظين مستمرون بإجراء الحملات على العمالة غير وإرجاعها إلى دولها".