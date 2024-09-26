تشكيل لجنة تحقيقية بشبهات فساد في مشروع على طريق دغارة - شوملي

وقال الغانمي في حديث للسومرية نيوز: "قدمنا طلبا الى رئيس لجنة النزاهة في محافظة البرقعاوي بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص تأهيل وتشجير الجزرة الوسطية بالمساحات الخضراء والأشجار بطريق قضاء دغارة – شوملي".وأشار الى انه "ننتظر جواب اللجنة لمفاتحة الجهات المختصة"، مشيرا الى ان "مشروع تأهيل الجزة الوسطية وزراعتها من قضاء دغارة – شوملي كان دون المستوى المطلوب ودون مستوى الطموح ويعتبر هذا هدر للمال العام واستغرقت وقتا طويلا".