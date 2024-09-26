5 محطات لإصدار البطاقة الموحّدة للجاليات المقيمة خارج العراق

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الإقامة والجنسية والجوازات التابعة للوزارة مناضل إنَّ وزارته ومع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحَّدة، تفتتح خمس محطات لإصدارها للجاليات المقيمة خارج البلاد، بهدف التخفيف من عناء القدوم إلى لإصدارها.وأشار إلى أنَّ العمل بالمحطات سيتم بالتنسيق مع مكاتب السفارات والقنصليات في الخارج بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات وتهيئة جميع الكوادر العاملة التي تلقت التدريب في وبالتالي سيتمكن المواطنون المغتربون من الحصول على البطاقة الموحَّدة في الدولة التي يسكنون فيها.وبيَّن أنَّ وزارته تمتلك 328 مكتباً لإصدار البطاقة الموحدة داخل وخارجها وتعمل جميعها بنظام إلكتروني موحَّد صباحي ومسائي لضمان عدم حصول زخم، كاشفاً عن أنَّ 95 بالمئة من المواطنين، أصدرت لهم البطاقة الموحَّدة، بحسب صحيفة الرسمية.وبشأن العمال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، أشار إلى تشكيل وزارته لجنة بالتنسيق مع وزارة العمل، لتسجيل جميع مخالفي شروط الإقامة أصولياً، كاشفاً عن وجود إقبال كبير منهم وبالتالي امتلكت وزارته قاعدة بيانات جديدة عنهم، مؤكداً في الوقت نفسه، استمرار حملات مديريته لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، منها الإبعاد خارج .ولفت مدير قسم العلاقات والإعلام إلى أنه من ضمن الخدمات التي تعمل المديرية عليها، وضمن خطط التحول الإلكتروني والأتمتة، نظام بطاقة السكن الإلكترونية، التي تم بموجبها تشكيل لجان لإعداد الآليات التي ستنقل من خلالها جميع المعلومات في بطاقة السكن إلى البطاقة الموحدة ليتم إنهاء العمل بأيّ مستمسك ورقي، والمؤمل إطلاقها بداية العام المقبل.