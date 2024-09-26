تحديد تسعيرة الامبير للمولدات الحكومية والأهلية لشهر تشرين الأول في بغداد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ نيوز، ان " تسعيرة الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية لشهر تشرين الأول كالتالي:1- التشغيل الذهبي 11000 الف دينار للأمبير الواحد.2- التشغيل العادي 8000 الف دينار للأمبير الواحد".