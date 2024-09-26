السيد الصدر يرسل مساعدات الى لبنان ويفتح مضيفا للنازحين

قرر زعيم مقتدى الصدر، إرسال مساعدات إنسانية الى لبنان، كما قرر فتح مضيف "آل الصدر" للنازحين في بيروت.

وقال في بيان، "دعمًا لصمود اللبناني الشقيق الذي يتعرض لأبشع عدوان همجي وغادر من قبل الكيان الصهيوني أمر سماحة (أعزه الله) وبإشرافه المباشر البدء بإرسال قافلة مساعدات إنسانية سريعة وطارئة على مدار 24 ساعة للشعب اللبناني الصامد والصابر الذي يتعرض لعدوان وحشي منذ عدة أيام".

وأضاف البيان "كما أمر سماحته (رعاه الله) بفتح مضيف آل الكرام في بيروت الحبيبة للإخوة النازحين من اللبناني الشقيق".