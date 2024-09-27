اطلاق حملة "عوفوها" في العراق

– محلي

اطلق مجموعة ناشطين بمحافظة الأنبار حملة توعوية بعنوان "عوفوها"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لتجنب الوقوع في براثن جريمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

ملصقات كثيرة لحملة "عوفوها" غطت على جدران المحال التجارية تحذر من خطر المخدرات.

وخلال السنوات الأخيرة سجلت البيانات الرسمية العراقية تزايدا في تجارة وتعاطي المخدرات، فقد صادرت اجهزة الامن العراقية خلال العام الماضي كميات قياسية من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـ 144 مليون دولار.

وآخر احصائية لوزارة الداخلية العراقية أشارت إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت اعتقال نحو 10 آلاف شخص بتهمة التعاطي، احيل أكثر من 5 آلاف منهم للمحاكم.

والإحصائية كشفت أيضا عن تمكن الجهات الأمنية من تفكيك عدة شبكات دولية لتجارة المخدرات، يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.

وزارة الداخلية ذكرت من جانبها في شهر تموز الماضي، أن "عدد المضبوطات من المواد المخدرة من الحشيشة، والكريستال والكبتاغون وغيرها، بلغ نحو طنين و20 كغم خلال 7 أشهر"، وأن هذه المواد حوّل من بلد مرور لهذه المواد، إلى بلد مستهلك أيضا.

ويستعد النواب للتصويت على مشروع الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.

وقالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، زيتون الدليمي لـ"الحرة"، إن "التشريع الجديد سيتضمن فقرة تلزم المتزوجين الجدد بإجراء فحص تعاطي المخدرات قبل تنظيم عقود زواجهم".

لكن خبراء القانون عبروا عن قلقهم من أن الجديد يركز أكثر على العلاج بدلاً من الردع، وهو ما قد يتعارض مع أهداف العقوبات الجنائية.

فيما أكد الباحث في الشأن القانوني علي التميمي، إن "القانون الجديد يعاقب على تعاطي المخدرات بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن القانون السابق كان يعتبر ذلك جناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة".

ومع استمرار السلطات العراقية في خططها لمكافحة المخدرات، ذكر وزير الداخلية الشمري، أن "الحكومة وضعت استراتيجية إلى عام 2025 للقضاء على المخدرات، تتضمن ضبط الحدود الإقليمية مع كل من سوريا وإيران والسعودية والكويت، والسيطرة على المنافذ الحدودية، واستحداث شعب لمكافحة المخدرات، بحسب ما نقلته الرسمية".

كما اشارت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية مطلع شهر ايلول الحالي، الى أن "مادتي الكريستال والبروثامين، تدخلان من الشرق والغرب، فمن الشرق تأتي من وتمر بإيران ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان".

ويرى ناشطون أن ضعف الإجراءات الحكومية في ضبط الحدود وعدم كفاية التشريعات القانونية الرادعة، من بين الأسباب التي ساعدت الى حد كبير في وتفاقم مشكلة المخدرات في .