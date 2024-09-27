عقدان من العطاء والتحديات لنقل الحقيقة كما هي.. السومرية تطفئ شمعتها الـ20

- خاص

في السابع والعشرين من أيلول عام 2004، انطلق ولأول مرة البث الفضائي لقناة السومرية، حيث استطاعت القناة ومن خلال مهنيتها وحياديتها وتنوع برامجها بأن تكون صديقة للعائلة العراقية ومحل ثقة واحترام لدى الجميع.

ووصلت السومرية إلى مرحلة بارزة في مسيرتها الإعلامية بعد إطفاء شمعتها العشرين، فرغم مرور عقدين من الزمن لاقت المؤسسة نجاحات وإنجازات تركت بصمتها على المشهد الإعلامي العراقي والعربي.

-الانطلاقة والتأسيس

بدأت عملها في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة، حيث كانت تمر بمرحلة ما بعد الغزو الأمريكي وسقوط النظام السابق.

وجاءت القناة في وقت كان فيه الإعلام العراقي بحاجة إلى منصة جديدة تعتمد على الحيادية والمهنية، والتي أسسها مجموعة من الإعلاميين العراقيين المتخصصين الذين رأوا الحاجة إلى تقديم محتوى إعلامي حديث يلبي احتياجات الجمهور العراقي.

-التنوع في البرامج والمحتوى

وتتميز بتنوع برامجها التي تغطي جوانب مختلفة من الحياة، من إلى البرامج الترفيهية والرياضية.

وتقدم القناة نشرة إخبارية شاملة، تغطي الأحداث المحلية والدولية بموضوعية.

كما تتميز بتقديم برامج حوارية وتحليلية تستضيف شخصيات مهمة من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بجانب الأخبار، اهتمت السومرية بالبرامج الترفيهية والثقافية، فقدمت مسلسلات عراقية وأعمالًا درامية عكست الواقع العراقي، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

وتحرص القناة على تقديم محتوى يناسب كافة أفراد الأسرة، مما جعلها الخيار الأول للكثير من العراقيين.

-مواجهة الأزمات والصعوبات

على مر السنوات، مرت بأزمات سياسية وأمنية كبيرة، من الاحتلال الأمريكي إلى ظهور التنظيمات الإرهابية والحروب الداخلية.

وكانت السومرية في الخط الأمامي لتغطية هذه الأحداث، وتبنت أسلوبًا متوازنًا في التعامل مع والتقارير الميدانية، مما أكسبها مصداقية كبيرة في الساحة الإعلامية.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لم يكن العمل الإعلامي بالأمر اليسير.

كثير من الصحفيين والمراسلين العاملين في القناة تعرضوا لمخاطر مهنية كبيرة، لكن القناة استمرت في تغطية الأحداث بشفافية وموضوعية أدت الى استشهاد عدد منهم واصابة اخرين فضلا عن اعتقال منهم.

- السومرية والإعلام الرقمي

ومع التطور السريع في وسائل الإعلام الرقمية، لم تتوقف السومرية عند التلفاز فقط، بل واكبت هذا التطور من خلال تعزيز حضورها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت القناة موقعًا إلكترونيًا يقدم أخبارًا حصرية وتقارير معمقة، بالإضافة إلى بث مباشر لبرامجها.

كما شهدت حساباتها على منصات مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، مما جعلها تتوسع في جمهورها ليشمل العرب خارج أيضًا.

-السومرية ودورها في توعية المجتمع

إلى جانب تقديم والبرامج الترفيهية، ركزت على تقديم برامج توعية اجتماعية وثقافية تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراقيين.

وتناولت هذه البرامج قضايا مثل التعليم، الصحة، حقوق المرأة، التنمية المستدامة، والبيئة، وسلطت الضوء على قصص النجاح والمبادرات الشبابية. من خلال هذه البرامج، ساهمت القناة في نشر ثقافة الوعي والتنمية وبناء مجتمع قوي.

-الحضور الإقليمي والدولي

ولم تقتصر شهرة السومرية على فقط، بل أصبحت لها مكانة إقليمية ودولية بفضل تغطياتها المتميزة وبرامجها النوعية.

كما حصلت القناة على عدة جوائز وتقديرات عالمية لمهنيتها وإبداعها في تقديم المحتوى الإعلامي بفضل إدارتها بقيادة رئيس الإدارة شفيق ثابت ومديرها العام وكادرها المتميز.

مستقبل واعد

ومع إطفاء شمعتها العشرين، تستعد لمستقبل مليء بالتحديات والفرص.

ووضعت القناة نصب أعينها التطوير المستمر سواء من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو المحتوى المقدم.

وتهدف إلى تقديم المزيد من الابتكار في البرامج التفاعلية وزيادة التواصل مع جمهورها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنيتها العالية.

وتُعتبر علامة فارقة في الإعلام العراقي، حيث أثبتت على مدار عشرين عامًا قدرتها على تقديم إعلام رصين وهادف وسط بيئة مليئة بالتحديات.

ويعكس هذا النجاح إرادة فريق عمل مبدع ومخلص، ويساهم في دفع عجلة الإعلام العراقي نحو مزيد من الحرية والاحترافية.