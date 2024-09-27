بضمنها بغداد.. الأربعينية تعود لبعض المحافظات

– محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة العظمى في ليوم غد السبت.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد السبت، في بمعدل 42 مئوية تليها محافظات والمثنى وميسان بواقع 41 مئوية، فيما ستسجل 40 مئوية".

وأضاف ان "اقل درجات حرارة ستسجل في والسليمانية بواقع 33 درجة مئوية كمل ستسجل غدا 34 مئوية".