بالصور.. العراقيون يوسعون حملة المساعدات للبنان وينصبون الخيام

نيوز – محلي

انتشرت في شوارع وتحديدا في مدنية الكاظمية، لجمع التبرعات لإغاثة اللبناني الشقيق.

ورفعت الخيام لافتات تدعو المواطنين الى التبرع بناء على دعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

كما رفعت المحال التجارية وعدد من المنازل في والمحافظات الاعلام العراقية واللبنانية والفلسطينية بناء على دعوة زعيم التيار الشيعي السيد مقتدى الصدر، تضامناً مع ما يمر به اللبنانيون والفلسطينيون من جرائم قصف وقتل للابرياء بواسطة آلة الصهيونية.