وفاة واصابة 5 اشخاص بحادث سير على طريق بغداد - كركوك

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حادث سير مروع على طريق - أسفر عن وفاة السائق وامرأة وإصابة 3 اخرين".وأضاف، ان "الحادث نتيجة دخول مركبة بحواجز الطريق الحديدية".