مودعا الموجة الاربعينية.. العراق على موعد مع زخات مطر رعدية

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، تساقط زخات مطر في الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليوم غد الأحد سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مبينة ان "الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم المتفرقة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا في المنطقة الوسطى وغائم جزئي الى غائم في المنطقتين والشمالية مع تساقط امطار ليلا في وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وذكرت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي الى غائم في مع تساقط زخات مطر رعدية فيها ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات فيما تنشط الرياح نهارا الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد للغبار في بعض الأماكن".

وستسجل اعلى درجات حرارة يوم غد الاحد، في والبصرة والنجف بمعدل 40 مئوية تليها والنجف بواقع 39 مئوية، فيما ستسجل 38 مئوية".

وأضاف ان "اقل درجات حرارة ستسجل في واربيل والسليمانية بواقع 32 درجة مئوية".