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في النجف.. نهر يتحول الى مكب نفايات والبيئة ترفع توصيات بشأنه
محليات
2024-09-28 | 07:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
615 مشاهدة
السومرية نيوز
– محليات
بعد مناشدات الأهالي ناحية الحرية في محافظة
النجف
الأشرف، رصدت بيئة المحافظة تلوثا كبيرا في نهر "أبي حلان"، فيما رفعت توصيات الى
وزارة البيئة
.
وقالت بيئة
النجف
في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سعيا منها للحد من ظواهر التلوث البيئي وما يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية تؤثر على المواطنين، مديرية بيئة
النجف
الأشرف شكلت فريق عمل لمتابعة شكوى اهالي محافظة
النجف
الاشرف
في ناحية الحرية منطقة (ابو حلان) حول تلوث مياه النهر".
وبحسب البيان، قال جمال
عبد زيد
شلاگه مدير المديرية إن "فريقا متكونا من شعبة النظم البيئية الطبيعية وشعبة
شؤون
المواطنين وبرفقة
ممثل
شعبة الموارد المائية في ناحية الحرية اجروا زيارة ميدانية رقابية الى نهر ابي حلان والمناطق المجاورة له للكشف الموقعي على طول مقطع النهر الذي يتعرض الى مشاكل ومكاره بيئية وصحية تتمثل بتصريف مياه الصرف الصحي اليه مباشرة مع رمي النفايات فيه من قبل الأهالي".
وأضاف شلاكَة، ان "نهر ابو حلان الذي يتفرع اصلا من نهر الخماسي ويتغذى من مياه شط العباسية ويبلغ طوله (10 كم) وان نهاية النهر تصب في مبزل (MD 103 ) المحاذي لهور بن نجم الواقع الى الشرق من المحافظة وان اهالي المنطقة هم من يقومون برمي النفايات والتخلص منها على ضفاف وداخل النهر ولم يكتفوا بذلك بل يتجاوزن على النهر بتصريف مياه الصرف الصحي والمجاري اليه لعدم وجود شبكة مجاري نظامية في المنطقة".
واوضح ان "الفريق التقى بعدد من اهالي المنطقة بهدف توعيتهم وحثهم على ان يكونوا جزءا من حل وليسوا جزءا من المشكلة وتعقيداتها بعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري الى النهر وغسل حيواناتهم لما لهذه الظواهر من آثار سلبية على صحة المواطنين خاصة وعلى الواقع البيئي للمنطقة بصورة عامة".
واشار الى ان "التقرير خلص الى
جملة
من التوصيات التي ترفع الى
وزارة البيئة
العراقية ومن اهمها
انشاء
شبكة مجاري نظامية في ناحية الحرية وتكثيف الجهود والتنسيق بين مديرية بلدية الحرية ومديرية الموارد المائية في المحافظة لرفع النفايات من نهر ابي حلان وتوجيه الجهات التنفيذية المسؤولة في الناحية لمنع الممارسات الخاطئة التي تسبب تلوث البيئة النهرية بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة
النجف
الأشرف".
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