في النجف.. نهر يتحول الى مكب نفايات والبيئة ترفع توصيات بشأنه

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عقدان من العطاء والتحديات لنقل الحقيقة كما هي.. السومرية تطفئ شمعتها الـ20
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في النجف.. نهر يتحول الى مكب نفايات والبيئة ترفع توصيات بشأنه

محليات

2024-09-28 | 07:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في النجف.. نهر يتحول الى مكب نفايات والبيئة ترفع توصيات بشأنه
615 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

بعد مناشدات الأهالي ناحية الحرية في محافظة النجف الأشرف، رصدت بيئة المحافظة تلوثا كبيرا في نهر "أبي حلان"، فيما رفعت توصيات الى وزارة البيئة.


وقالت بيئة النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سعيا منها للحد من ظواهر التلوث البيئي وما يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية تؤثر على المواطنين، مديرية بيئة النجف الأشرف شكلت فريق عمل لمتابعة شكوى اهالي محافظة النجف الاشرف في ناحية الحرية منطقة (ابو حلان) حول تلوث مياه النهر".

وبحسب البيان، قال جمال عبد زيد شلاگه مدير المديرية إن "فريقا متكونا من شعبة النظم البيئية الطبيعية وشعبة شؤون المواطنين وبرفقة ممثل شعبة الموارد المائية في ناحية الحرية اجروا زيارة ميدانية رقابية الى نهر ابي حلان والمناطق المجاورة له للكشف الموقعي على طول مقطع النهر الذي يتعرض الى مشاكل ومكاره بيئية وصحية تتمثل بتصريف مياه الصرف الصحي اليه مباشرة مع رمي النفايات فيه من قبل الأهالي".

وأضاف شلاكَة، ان "نهر ابو حلان الذي يتفرع اصلا من نهر الخماسي ويتغذى من مياه شط العباسية ويبلغ طوله (10 كم) وان نهاية النهر تصب في مبزل (MD 103 ) المحاذي لهور بن نجم الواقع الى الشرق من المحافظة وان اهالي المنطقة هم من يقومون برمي النفايات والتخلص منها على ضفاف وداخل النهر ولم يكتفوا بذلك بل يتجاوزن على النهر بتصريف مياه الصرف الصحي والمجاري اليه لعدم وجود شبكة مجاري نظامية في المنطقة".

واوضح ان "الفريق التقى بعدد من اهالي المنطقة بهدف توعيتهم وحثهم على ان يكونوا جزءا من حل وليسوا جزءا من المشكلة وتعقيداتها بعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري الى النهر وغسل حيواناتهم لما لهذه الظواهر من آثار سلبية على صحة المواطنين خاصة وعلى الواقع البيئي للمنطقة بصورة عامة".

واشار الى ان "التقرير خلص الى جملة من التوصيات التي ترفع الى وزارة البيئة العراقية ومن اهمها انشاء شبكة مجاري نظامية في ناحية الحرية وتكثيف الجهود والتنسيق بين مديرية بلدية الحرية ومديرية الموارد المائية في المحافظة لرفع النفايات من نهر ابي حلان وتوجيه الجهات التنفيذية المسؤولة في الناحية لمنع الممارسات الخاطئة التي تسبب تلوث البيئة النهرية بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة النجف الأشرف".
>> انضم الى السومرية على واتساب 

النجف

نهر ابي حلان

تلوث

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
Play
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Play
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Fan News
Play
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
Play
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-09-2024 | 2024
14:30 | 2024-09-27
Play
27-09-2024 | 2024
14:30 | 2024-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-27
Play
نشرة ٢٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-27
واتساب
Play
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
Play
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
علناً
Play
علناً
شبكة التنصت وفساد المشاريع الاستثمارية - الحلقة ١٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-26
Play
شبكة التنصت وفساد المشاريع الاستثمارية - الحلقة ١٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-26
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي نور محمد تقي - الحلقة ٢٤ | season 3
15:30 | 2024-09-26
Play
الممثل الكوميدي نور محمد تقي - الحلقة ٢٤ | season 3
15:30 | 2024-09-26
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اصبح سقف التعليم في العراق حالياً - حلقة ١٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-26
Play
كيف اصبح سقف التعليم في العراق حالياً - حلقة ١٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
Play
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Play
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Fan News
Play
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
Play
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-09-2024 | 2024
14:30 | 2024-09-27
Play
27-09-2024 | 2024
14:30 | 2024-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-27
Play
نشرة ٢٧ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-27
واتساب
Play
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
Play
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
علناً
Play
علناً
شبكة التنصت وفساد المشاريع الاستثمارية - الحلقة ١٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-26
Play
شبكة التنصت وفساد المشاريع الاستثمارية - الحلقة ١٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-26
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي نور محمد تقي - الحلقة ٢٤ | season 3
15:30 | 2024-09-26
Play
الممثل الكوميدي نور محمد تقي - الحلقة ٢٤ | season 3
15:30 | 2024-09-26
Morning Live
Play
Morning Live
كيف اصبح سقف التعليم في العراق حالياً - حلقة ١٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-26
Play
كيف اصبح سقف التعليم في العراق حالياً - حلقة ١٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ١١٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-26
اخترنا لك
نقابة الصحفيين تنعى الشهيد نصر الله: نذر نفسه لمواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم
10:24 | 2024-09-28
6 قرارات مرورية للحد من الحوادث على "طريق الموت" في كركوك
07:54 | 2024-09-28
السيد الصدر ينعى حسن نصر الله: وداعاً يا رفيق درب المقاومة والممانعة
07:43 | 2024-09-28
تفاصيل حول وفاة المراهقة داخل طائرة للخطوط الجوية العراقية؟
03:04 | 2024-09-28
مودعا الموجة الاربعينية.. العراق على موعد مع زخات مطر رعدية
02:16 | 2024-09-28
المقاومة الاسلامية العراقية: هاجمنا هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة بمسيرات
19:38 | 2024-09-27
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.