كربلاء.. المئات يتظاهرون تنديدا باغتيال السيد نصر الله (صور)

وانطلقت التظاهرة قرب فلكة زيد وسط كربلاء.

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله أمس في ضاحية بيروت الجنوبية.

أدناه صور بعدسة السومرية..