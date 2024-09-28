يمكن لطلاب لبنان الالتحاق بالمدارس العراقية

أصدر وزير التربية نامس الجبوري، السبت، توجيها يخص التلاميذ والطلبة الوافدين من .

وقالت التربية في بيان، "في بادرة إنسانية وطنية عاجلة ودعما للطلبة اللبنانيين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتسهيل شؤون النازحين، وزير التربية يوجه للتقويم والامتحانات والجهات المعنية بإصدار ضوابط وتعليمات عاجلة يوم غد الأحد تُعنى بإحتضان التلاميذ والطلبة الوافدين من الشقيقة في المدارس العراقية".

وأضاف البيان "تجنباً من حرمانهم الدراسة لهذا العام وبالسرعة القصوى".

ووجه رئيس الوزراء، شياع السوداني، السبت، بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق، وثائق سفر سريعة للذين لا يمتلكون جوازات سفر.