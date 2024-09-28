بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

قرر محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال المجلس في بيان، إنه "يعلن الحداد وتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد 2024/9/29 في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لعظم المصاب والفاجعة الأليمة بفقد سيد المقاومة وقائدها السيد حسن نصر الله".

وكان محافظة قرر، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لذات السبب.

يشار الى أن رئيس الوزراء شياع السوداني وجه، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.