مجلس كربلاء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد

قرر محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد.

وقال المجلس في بيان، "أعلن رئيس محافظة المقدسة علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، تماشياً مع الحداد الذي اعلنه رئيس الوزراء على استشهاد سيد المقاومة".

وأضاف "يستثنى منه الدوائر الامنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم".

يشار الى أن محافظتي وبابل، قررتا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

يشار الى أن رئيس الوزراء شياع السوداني وجه، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.