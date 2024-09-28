المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد

قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، حدادا على استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.

وأعلن محافظة الأشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2024/9/29.

كما قرر محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي الأحد في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

وقرر رئيس محافظة المقدسة علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

وكذلك قرر، محافظة اعتبار يوم الأحد، عطلة رسمية لجميع المؤسسات الحكومية في مع اعلان المحافظة الحداد العام ثلاثة أيام.

الى ذلك، أعلن محافظ عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد الموافق 2024/9/29.

وفي محافظة المثنى، قرر المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد لكافة دوائر المحافظة.

كما أعلن محافظ عدنان محمد عباس الشمري تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد مع حداد ثلاثة ايام في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

وقرر محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية يوم الاحد المصادف.



وكان رئيس الوزراء وجه، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.