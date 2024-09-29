ازدحامات خانقة في بغداد بعد ليلة غاضبة حول الخضراء

واستمر اغلاق الجسر حتى اليوم، فيما كشفت مصادر محلية عن إعادة فتح الجسر المعلق عقب انسحب المتظاهرين المحتشدين منذ يوم امس، بعد اغلاقه نتيجة مخاوف من ان يهاجم المتظاهرون الغاضبون السفارة الامريكية.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع المطار والطريق نحو -جنوبشارع المعتز في البياعجسر الجادريةنفق وشارع يافاشارع بور سعيد ومجسرجسر السنكشارع الرشيدشارع 14 تموزمحمد من نفق النداء الى مجسر العلويةباب المعظم بالكاملشارع ومجسر 14 رمضانشارع 60 والنواب في