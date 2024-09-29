الحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية

وذكر الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة جنح الحلة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ (حسين علي جاسم) مدير بلديَّة الأسبق؛ لتعمُّده مُخالفة واجباته الوظيفيَّة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَّة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَّـة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة".وأضاف ان "المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وتابع ان "القرار تضمن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".