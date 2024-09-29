جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وأوضح الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام وأثنين وخمسين غرام من مزيج مادتي المثيل أمفيتامين وكبريتات الألمنيوم، إضافة إلى 225 قرص من مادة الامفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28 /اولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".