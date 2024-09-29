السفارة اللبنانية في بغداد تقيم مجلس عزاء على روح السيد حسن نصر الله

وذكرت السفارة في بيان: "ببالغ الحزن والتسليم لمشيئة تعـالى، تعلن سفارة في أنها ستُقيم فاتحة على روح صاحب السماحة الشهيد السعيد السيد حسن (رحمة عليه ورضوانه) وإخوانه الشهداء، وذلك بالتعاون مع الجالية اللبنانية ومجلس الأعمال اللبناني وإدارة مسجد الزوية".نص البيان ادناه: