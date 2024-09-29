تشييع رمزي للشهيد نصر الله في مدينة الصدر

نيوز – محلي

نظم المئات من المواطنين في شرقي بغداد، تشييعاً رمزياً لأمين عام حزب اللبناني الشهيد حسن .

وقال مراسل نيوز، ان "المئات من أبناء نظموا تشييعاً رمزياً لأمين عام حزب اللبناني الشهيد حسن والذي اغتيل في غارة صهيونية على الضاحية لبيروت مساء الجمعة". وأضاف ان "المشيعين رفعوا لافتات مناهضة للاعتداءات الاسرائيلية وتندد بعمليات القصف المستمرة على الاراضي الفلسطينية واللبنانية".

