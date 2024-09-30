ازدحامات معقدة قليلة وأخرى قصيرة متناثرة.. نظرة على حركة المرور ببغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تشهد شوارع وطرقات العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، ازدحامات متناثرة كثيرة لكنها قصيرة في معظم المناطق، باستثناء ازدحامات معقدة في باب المعظم، وأخرى طويلة في شارع الرشيد وجسر الجادرية والعلاوي وسريع القادسية.





جسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات



مجسر الأمانة



شارع مثنى الشيباني



محمد القاسم من نزلة سريع الدورة الى النهضة



شارع فلسطين وسريع القناة وشارع بور سعيد المحيطات بمنطقة نصب الشهيد ومدينة العاب السندباد



شارع النضال وشارع الوزارات ونفق الباب الشرقي



جسر الجمهورية وشارع يافا



شارع ونفق العلاوي



شارع 14 تموز لغاية العلاوي



شارع حيفا وشارع 6



شارع الرشيد



شارع الجمهورية مرور بطيء السايدين



منطقة باب المعظم بالكامل ازدحام



خدمي مطار المثنى والشارع من الكاظمية باتجاه شيخ معروف



شارع 14 رمضان من الوشاش لغاية مستشفى الطفل



شارع الربيع وجسر سريع أبو غريب



سريع القادسية



جسر الجادرية



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتمجسر الأمانةشارع مثنى الشيبانيمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة الى النهضةشارع فلسطين وسريع القناة وشارع بور سعيد المحيطات بمنطقة نصب الشهيد ومدينة العاب السندبادشارع النضال وشارع الوزارات ونفق الباب الشرقيجسر الجمهورية وشارع يافاشارع ونفق العلاويشارع 14 تموز لغاية العلاويشارع حيفا وشارع 6شارع الرشيدشارع الجمهورية مرور بطيء السايدينمنطقة باب المعظم بالكامل ازدحامخدمي مطار المثنى والشارع من الكاظمية باتجاه شيخ معروفشارع 14 رمضان من الوشاش لغاية مستشفى الطفلشارع الربيع وجسر سريع أبو غريبسريع القادسيةجسر الجادرية