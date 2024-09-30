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التربية النيابية: نسبة رسوب السادس الاعدادي مرتفعة.. ونعمل على دور ثالث
محليات
2024-09-30 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,727 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، العمل على استحصال دور ثالث للطلبة الراسبين في المراحل المنتهية للعام الدراسي المنتهي 2023-2024، خصوصا مع وجود نسبة رسوب كبيرة في الدور الثاني ولاسيما لطلبة السادس الاعدادي.
وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي إن اللجنة رفعت مقترحاً إلى وزارة التربية بشأن منح الراسبين في الدور الثاني للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2023 ــ 2024 دوراً ثالثاً، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف أن اللجنة قدمت أيضاً مقترحاً لمعالجة الدرجات الحرجة للراسبين في الدور الثاني للمراحل غير المنتهية، إلا أن هذا الأمر لايتعلق حصرياً بوزارة التربية، لأن مجلس الوزراء هو من يصدر القرار النهائي بهذا الصدد وذلك لطرح وجهات نظر الجهات العليا.
وأشار اللهيبي إلى أن نسبة الرسوب في الدور الثاني للمراحل المنتهية عالية، لاسيما في مرحلة السادس الإعدادي، لذا تسعى اللجنة إلى منح الراسبين دوراً ثالثاً، مؤكدا ان اللجنة ستتابع أية مناقشة لموضوع الدور الثالث ومعالجة الدرجات الحرجة للمراحل غير المنتهية للراسبين في الدور الثاني للعام الدراسي 2023 ــ 2024.
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