بغداد.. 5 احكام بالحبس الشديد بحق ضابط استلم مبالغ مالية خلافا للقانون

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بمساومة وابتزاز المواطنين وأصحاب المحلات والكراجات ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الاعظمية لغرض الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً"، لافتاً إلى أنه يقوم بتهديد المواطنين بغلق محلاتهم وأماكن عملهم في حال لم يتم دفع الأموال".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال باحكام المادة 132 / 3 منه".