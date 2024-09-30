لجنة نيابية تناقش مستجدات تنفيذ قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"

السومرية نيوز – محلي

ناقشت اللجنة النيابية لتنفيذ مشروع قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع.

وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة النيابية لتنفيذ مشروع قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" عقدت اجتماعها الدوري برئاسة النائب مثنى السامرائي، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، حيث جرى الاجتماع في مقر اللجنة بمبنى البرلمان اليوم الاثنين".

وأضاف انه "تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع ومراحل تنفيذ قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، كما تمت مناقشة الأعمال المقرة ضمن القانون، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه اللجنة التنفيذية"، مشيرا الى ان "الحوارات تركزت حول أهمية وضع حلول عملية لتجاوز هذه المعوقات للنهوض بواقع المدينة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع".

وأكد السامرائي "على ضرورة إنجاز البنى التحتية وتسريع وتيرة العمل، بهدف إظهار سامراء كعاصمة حضارية تعكس تاريخ العراق الديني والثقافي".