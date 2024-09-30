اعتقال "أكبر" مزور في سامراء

أعلنت مديرية شرطة سامراء، مساء الاثنين، عن اعتقال "أكبر" مزور.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "مديرية شرطة سامراء تلقي القبض على اكبر مزور في سامراء".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط عدة اختام مزورة ويقدر عددها 49 ختما لمختلف دوائر سامراء والمحافظة ومعاملات غير اصولية يقدر عددها 289 معاملة مزورة".