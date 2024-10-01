العراق يستقبل موجة مطرية رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليوم غد الاربعاء سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي المنطقة الشمالية ستنخفض درجات الحرارة قليلا مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا"، مبينة ان "الطقس ليوم الخمس المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".واضافت ان "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحوا مع بعض الغيوم المتقطعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".