جنايات النجف: السجن 6 سنوات بحق منتحل صفة ضابط

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية بقصد الحصول على منافع مالية"، مبينا أنه "ضبط بحوزته اجهزة نداء لاسلكية ومسدس صوتي".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا إلى احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".