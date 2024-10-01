16% خلال العام الحالي.. انخفاض نسب الأمية في إقليم كردستان

وقال المتحدِّث باسم الوزارة سامان سويلي، إنه في ظلّ اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم بقطاع التربية والتعليم، تسعى وزارته إلى تقديم الدعم اللامحدود للقضاء على الأمية والتحفيز على الدراسة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكشف عن انخفاض نسب الأمية في مناطق الإقليم المختلفة من 24 بالمئة المسجلة خلال العام 2018، إلى 16 بالمئة في الوقت الحالي، مؤكداً أنَّ نسب الانخفاض الخاصة بالأمية قابلة للزيادة مع مرور الوقت.وأشار سويلي في السياق ذاته، إلى أنَّ جهود تشييد المدارس في محافظات الإقليم مستمرة، إذ بلغ عددها في الوقت الحالي 194، إضافة إلى ترميم أكثر من 1700 أخرى.