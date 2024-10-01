خبر سار للمتقاعدين.. ماذا عن رواتبهم؟

السومرية نيوز - محلي

كشف مصدر مطلع، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "وزارة المالية ستبدأ اليوم الثلاثاء، بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول الجاري".

وأضاف ان "ذلك سيكون بعد اشعار التمويل المالي من قبل الجهات المعنية".