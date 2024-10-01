اطلاق رواتب هذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

أعلنت هيئة التقاعد العامة، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين.





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وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول استكملت بمتابعة وزيرة المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية وبالتعاون مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية".

ودعا عبد الستار "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية لمراجعة المنافذ الصرف لاستلام رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم".